شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بدء تطبيق اشتراط التحصين لدخول الأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ الأنشطة الاقتصادية، التجارية، الثقافية، الترفيهية، والرياضية

_المناسبات الثقافية، العلمية، الاجتماعية، الترفيهية والمنشآت الحكومية أو الخاصة

_ استخدام وسائل النقل العام

_ إبراز «توكلنا» للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين

يبدأ تطبيق اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول بعض الأماكن العامة اليوم الأحد.

وتشمل الأماكن، الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية والمناسبات الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية أو الترفيهية والمنشآت الحكومية أو الخاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة. أيضا تشمل استخدام وسائل النقل العام.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين. مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.