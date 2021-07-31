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تعليم الليث يدشن برنامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-31

تعليم الليث يدشن برنامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

في مرحلته الرابعة لعام 1442هـ

متابعات الخليج 365 - واس

تدشن إدارة التعليم بمحافظة الليث غدا برامجها التدريبية ، ضمن مشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي للمعلمين والمعلمات في مرحلته الرابعة لعام 1442هـ.

وتستهدف البرامج شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ، وفق الضوابط والشروط التي تضمنتها آلية التدريب الصيفي ، والمقرر أن تكون عن بُعد وتستمر لمدة شهر .

دورات بعدة تخصصات

وتتضمن الدورات العديد من الموضوعات من أبرزها : المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي ، وطرق التفكير الناقد ، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين .

28 برنامج تدريبي

يذكر أن عدد البرامج التدريبية الصيفية لهذا العام بلغت 28 برنامجاً تدريبياً ، منها 16 برنامجاً تدريبياً لدى البنين ، و 12 برنامجاً لدى البنات ، وتستهدف نحو 2800 متدرب ومتدربة، يقدمها العديد من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات .

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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