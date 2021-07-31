بدءًا من الغد.. السماح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق للمحصنين فقط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه سيتم بدءًا من الغد السماح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق ومنافذ البيع للمحصنين.

وقال الحسين، عبر حسابه في “تويتر”: إنه يشترط أن يكون المتسوق:

– محصن جرعتين

– جرعة واحدة

– أو محصن متعافٍ حسب الحالة في “توكلنا”، ويستثنى غير الملزمين باللقاح عمريًّا أو صحيًّا كما أوضحته وزارة الصحة.

ومن المقرر أن يبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م، سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام.

سريان اشتراط التحصين:

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكدت في وقت سابق أنه ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت الوزارة، أن التحصين سيكون شرطاً لدخول المراكز التجارية والمولات ومحال تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام.

وزارة الداخلية تؤكد على تطبيق الاحترازات:

بدورها أكدت وزارة الداخلية أن التحصين شرط دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّدت وزارة الداخلية، على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

حالات المحصن في تطبيق توكلنا:

ويتيح التحديث الجديد من التطبيق 3 حالات للشخص المحصن وهذه الفئات الثلاثة هي التي من المصرح لها التقدم بطلب الحصول على تصريح العمرة وهي كما يلي:

– المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

– المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

– المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



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