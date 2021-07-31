شكرا لقرائتكم خبر الصحة توصي بجرعتي اللقاح للوقاية من متحورات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصحت وزارة الصحة بأخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس، وأهابت بالجميع إلى المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وأوضحت أنه تم تقديم أكثر من 600 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك في أقل من يومين.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 1146 حالة إصابة مؤكدة وشفاء 1086 حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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