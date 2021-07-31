الصحة توصي بجرعتي اللقاح للوقاية من متحورات كورونا

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وأوضحت أنه تم تقديم أكثر من 600 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك في أقل من يومين.
وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 1146 حالة إصابة مؤكدة وشفاء 1086 حالة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الحالات
- إصابة جديدة 1,146
- وفاة جديدة 11
- حالة شفاء 1,086
- إجمالي الوفيات 525,730
- حالات نشطة 11,404
- إجمالي الوفيات 8,237
- إجمالي الإصابات 525,730
- إجمالي حالات التعافي 506,089
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