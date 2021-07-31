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الصحة توصي بجرعتي اللقاح للوقاية من متحورات كورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - نصحت وزارة الصحة بأخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس، وأهابت بالجميع إلى المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وأوضحت أنه تم تقديم أكثر من 600 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك في أقل من يومين.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 1146 حالة إصابة مؤكدة وشفاء 1086 حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الحالات

  • إصابة جديدة 1,146
  • وفاة جديدة 11
  • حالة شفاء 1,086
  • إجمالي الوفيات 525,730
  • حالات نشطة 11,404
  • إجمالي الوفيات 8,237
  • إجمالي الإصابات 525,730
  • إجمالي حالات التعافي 506,089

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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