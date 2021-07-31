شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 67 منشأة مخالفة في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة تبوك 67 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية، وحررت 118 مخالفة لمنشآت أخرى لم تلتزم بالتدابير الوقائية والصحية، وذلك خلال 36,395 جولة رقابية ميدانية، نفذتها منذ مطلع يوليو حتى أمس. وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية والتفتيشية شملت منافذ البيع المختلفة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة، مشيرة إلى أن الفرق الرقابية والإدارات المعنية تواصل على مدار الساعة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية لضمان التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية والمستودعات الغذائية وأسواق النفع العام. ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية عبر الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 67 منشأة مخالفة في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.