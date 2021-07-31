محمد بن مسعود - الدمام - 01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 12:08 AM وزارة الداخلية تعلن البدء رسميًّا في تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من "الصحة" وزارة الداخلية تعلن البدء رسميًّا في تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من "الصحة" أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام في المملكة. الكلمات المفتاحية ، وزارة الداخلية تعلن البدء رسميًّا في تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من "الصحة" ،

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