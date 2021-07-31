، الجيش اللبناني يضبط معامل لتصنيع المخدرات في البقاع ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ضبط الجيش اللبناني اليوم (السبت)، عددًا من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع.
وأوضحت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، نفذت عمليات دهم في بلدة حور تعلا بالبقاع، وضبطت عددًا من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع.
وأشار إلى أنه خلال عمليات الدهم تعرضت القوة إلى إطلاق نار فأصيب أحد العسكريين، ورد العناصر بالمثل، مما أدى إلى مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة، منها عمليات سلب مواطنين وخطف وسرقة سيارات، وترويج مخدرات وتعاطيها وإطلاق نار، كما قبض على عددٍ من المطلوبين.لبنان
الجيش اللبناني يضبط معامل لتصنيع المخدرات في البقاعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-31
ضبط الجيش اللبناني اليوم (السبت)، عددًا من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع.
وأوضحت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، نفذت عمليات دهم في بلدة حور تعلا بالبقاع، وضبطت عددًا من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع.
وأشار إلى أنه خلال عمليات الدهم تعرضت القوة إلى إطلاق نار فأصيب أحد العسكريين، ورد العناصر بالمثل، مما أدى إلى مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة، منها عمليات سلب مواطنين وخطف وسرقة سيارات، وترويج مخدرات وتعاطيها وإطلاق نار، كما قبض على عددٍ من المطلوبين.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
09:22 PM
قبض على عددٍ من المطلوبين
ضبط الجيش اللبناني اليوم (السبت)، عددًا من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع.
وأوضحت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، نفذت عمليات دهم في بلدة حور تعلا بالبقاع، وضبطت عددًا من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع.
وأشار إلى أنه خلال عمليات الدهم تعرضت القوة إلى إطلاق نار فأصيب أحد العسكريين، ورد العناصر بالمثل، مما أدى إلى مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة، منها عمليات سلب مواطنين وخطف وسرقة سيارات، وترويج مخدرات وتعاطيها وإطلاق نار، كما قبض على عددٍ من المطلوبين.
، الجيش اللبناني يضبط معامل لتصنيع المخدرات في البقاع ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني يضبط معامل لتصنيع المخدرات في البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.