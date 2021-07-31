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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم السبت غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن التدريبات الجماعية للفريق نظير شعوره بشد عضلي بسيط.
ميدانيًّا واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته التحضيرية لليوم الواحد والعشرين في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في بلغاريا تأهبًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2021/ 2022م.
بدأ التمرين بتدريبات لياقية، تبعها مناورة على منتصف الملعب، قبل أن يختتم المدرب البرازيلي التدريب بتمارين على الكرات العرضية.النصر عبدالرزاق حمدالله
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 10:43 PM"حمدالله" يغيب عن تدريبات النصر.. والفريق يواصل التحضير في بلغاريا
شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم السبت غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن التدريبات الجماعية للفريق نظير شعوره بشد عضلي بسيط.
ميدانيًّا واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته التحضيرية لليوم الواحد والعشرين في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في بلغاريا تأهبًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2021/ 2022م.
بدأ التمرين بتدريبات لياقية، تبعها مناورة على منتصف الملعب، قبل أن يختتم المدرب البرازيلي التدريب بتمارين على الكرات العرضية.
، "حمدالله" يغيب عن تدريبات النصر.. والفريق يواصل التحضير في بلغاريا ،
المصدر : الخليج 365
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