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وثقت عدسة المصور عبدالمجيد البلوي، صورًا لمعالم "العلا" لتبرز لنا مناظر خلابة من كنز الأسرار ومسرح الحضارات القديمة وأرض النقوش.
وتحمل طبيعة العلا الكثير من العجائب وهي مستندة إلى بعضها لتتشكل بطريقة إبداعية ولافتة، وفي منتصف كل هذه الصحراء واحة وينابيع تمنح الأرض مُستراحًا باردًا وأخضر.
كما وثقت الصور الآثار التي تتميز بها العلا من بينها محطة سكة الحجاز التي تقع شمال مدائن صالح، وهي إحدى محطات سكة حديد الحجاز التي كانت تربط الشام بالمدينة المنورة.
وتجلت نجوم المجرة في أبهى صورها ليلاً بين الجبال الصخرية الشامخة، كذلك "الغراميل" التي تتشكل من مجموعة من أجمل الصخور في المحافظة، وغيرها من المناظر الخلابة.
العلا
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 10:25 PM
من بينها سكك حديد الحجاز والغراميلشاهد .. جولة مصورة على معالم "العلا" كنز الأسرار ومسرح الحضارات القديمة
وثقت عدسة المصور عبدالمجيد البلوي، صورًا لمعالم "العلا" لتبرز لنا مناظر خلابة من كنز الأسرار ومسرح الحضارات القديمة وأرض النقوش.
وتحمل طبيعة العلا الكثير من العجائب وهي مستندة إلى بعضها لتتشكل بطريقة إبداعية ولافتة، وفي منتصف كل هذه الصحراء واحة وينابيع تمنح الأرض مُستراحًا باردًا وأخضر.
كما وثقت الصور الآثار التي تتميز بها العلا من بينها محطة سكة الحجاز التي تقع شمال مدائن صالح، وهي إحدى محطات سكة حديد الحجاز التي كانت تربط الشام بالمدينة المنورة.
وتجلت نجوم المجرة في أبهى صورها ليلاً بين الجبال الصخرية الشامخة، كذلك "الغراميل" التي تتشكل من مجموعة من أجمل الصخور في المحافظة، وغيرها من المناظر الخلابة.
، شاهد .. جولة مصورة على معالم "العلا" كنز الأسرار ومسرح الحضارات القديمة ،
المصدر : الخليج 365
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