شكرا لمتابعة خبر عن الذيابي يكشف عن المقصود بـ"التخدير الواعي" المستخدم مع مناظير الجهاز الهضمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور عبدالله الذيابي؛ طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، عن المقصود بالتخدير الواعي المستخدم مع مناظير الجهاز الهضمي.

وقال عبدالله الذيابي:"التخدير الواعي عبارة عن منوم ومسكن عن طريق الوريد، مفعوله يستمر لفترة قصيرة خلال الإجراء يتفاعل المريض مع الطبيب دون الشعور أو تذكر المنظار لا يحتاج لتنفس صناعي مثل ما يحدث مع التخدير الكامل".

وكان عبدالله الذيابي كشف عن طرق بسيطة للوقاية من فيروس الكبد "أ"، وتشمل التطعيم ضد الفيروس، تجنب الطعام أو الماء الملوث، غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها.