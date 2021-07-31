شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مؤرخ يوضح سر اشتراط البلديات وجود "البلكونة" في المنازل قديمًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المؤرخ منصور العساف، عن تاريخ الإسكان في المملكة قديمة وسر اشتراط البلديات وجود البلكونة في المنزل قبل ظهور طفرة في الحداثة العمرانية.

وقال "العساف" أنه منذ توحيد البلاد بدأت توطين البادية للسكنة داخل المدن الصغيرة وبعد المدنية وتوحيد البلاد بدأت أول مشاريع الإسكان في "أرامكو" وبعد ذلك بدأت الوزارة تم بناء حي البادية والأحياء الأولى في أرامكو استقرت في المنطقة الشرقية وإسكان موظفيها.

وتابع: "بداية الأربعينات الميلادية بدأت في بناء مدن كاملة وتوسعت المدن الأخرى مثل الدمام وتوسعت المدن بحكم توسع الاكتشافات وزيادة الموظفين السعوديين أيضًا"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

واستكمل: "كل إقليم من أقاليم المملكة العربية السعودية وفي ثقافة زخرفة الفنون والهندسة المعمارية للمنزل تختلف من إقيلم لآخر وكانت المنازل كبيرة أيضًا مفتوحة وكبيرة ومتسعة أما عندما بدأ الناس للتحول للبيوت المدنية أصبحت أصغر وأصبح الشارع جزء من المنزل تغيرت هذه الثقافة".

وعن سر اشتراط البلديات لوجود "البلكونة" في المنازل قديمًا، أضاف: "الهندسة المعمارية أثرت على عاداتنا كسعوديين وظهور البلكونة قديمًا مفتوحة والبلدية كانت مشترطة إنه يكون فيه بلكونة وبدأت في السبعينات الميلادية أما عندما اقتربت المنازل من بعض".