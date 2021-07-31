شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طفل سعودي يحترف الإسكواش وينافس في البطولات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يٌعد البطل السعودي عبدالمجيد المالكي أحد أصغر أبناء المملكة في لعبة الإسكواش وبطلها المنتظر، حيث يبلغ من العمر 12 عامًا وبدأ لعب الإسكواش حين كان يبلغ 10 سنوات.

وقال "المالكي": "حبيت لعبة الإسكواش رغم أنها ليست منتشرة بالمملكة وحلمي أكسب بطولات وأرفع علم السعودية في جميع مناطق العالم"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبا رية".

وشارك "المالكي" في البطولة العربية الدولية للإسكواش التي تقام في مصر بمشاركة 7 دول عربية، مضيفًا: "هذه أول مرة تتيح ليا الفرصة إني أشارك في البطولة بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الرياضة أيضًا".

وعن التدريبات التي يتلقاها، قال: "أتدرب بنادي الهلال السعودي 4 أيام في الأسبوع بإشراف الجهاز الفني للمنتخب الوطني للإسكواش وفي ظل توجهات مستمرة حرصًا منهم على إكسابي مهارات اللعبة مع مرور الوقت".