شكرا لمتابعة خبر عن طبيب نفسي يفاجئ المذيع بخلع شماغه على الهواء ويتحدث عن طلبات غريبة لمرضاه "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

فاجأ الطبيب النفسي حسين آل عماد مذيع برنامج "نشرة النهار" بخلع شماغه على الهواء لشرح الضغوط التي يضعها الشخص على نفسه.

وأشار حسين آل عماد إلى أنه يجلس في المنزل بدون شماغ، مبينا أنه يسمع طلبات غريبة من المرضى في عيادته.

وأوضح أن أحد المرضى يريد تغيير خشمه ليصبح مثل المشهور الذي يحبه، وآخرين يريدون تغيير عيونهم أو حواجبهم، موجها نصيحة لهم، قائلا:"لا تقارن نفسك بالآخرين، وعش مرتاحا وأقبل نفسك كما أنت".