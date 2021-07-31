شكرا لمتابعة خبر عن هبوب رياح شديدة تسببت في اقتلاع الأشجار بصبيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

شهدت محافظة صبيا هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة؛ أدت إلى اقتلاع عدد من الأشجار واللوحات.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، لأخذ الحذر من مخاطر الأمطار والسيول، داعية إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصًا على سلامتهم.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها، ورفع التقارير اللازمة.