شكرا لمتابعة خبر عن "النقل": ظهور حالة محصن على "توكلنا" شرط أساسي لاستخدام وسائل النقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للنقل أن ظهور حالة "محصن" تطبيق توكلنا ستكون شرطًا أساسيًا لاستخدام وسائل النقل ابتداءً من غدًا الأحد 22/12/1442 هـ.

وتتضمن حالة "محصن" الخيارات التالية "محصن، محصن جرعة أولى، محضن متعافي".

أما وسائل النقل فتشمل "القطارات، سيارات التأجير، سيارات الأجرة، سيارات نقل الركاب العاملة مع التطبيقات، حافلات نقل الركاب داخل المملكة وخارجها، العبارات بين جازان وجزيرة فرسان"

ويتمضن هذا الشرط أيضًا دخول مقر الهيئة وفروعها ودخول مراکز خدمات الأعمال ودخول مقار الناقلين والمشغلين لخدمات النقل ومنافذ البيع والتأجيرودخول مراكز ومحطات النقل وغيرها من المواقع المساندة لها.

وشددت الهيئة على أهمية التزام جميع المنشآت المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية المنشورة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).