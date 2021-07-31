جامعة الطائف تعلن الأحد نتائج القبول للعام الدراسي الجديد

الرياض - محمد عبدالله - تعلن جامعة الطائف، غدًا الأحد، نتائج القبول بالجامعة على درجتي البكالوريوس والدبلوم.

وقالت عمادة القبول والتسجيل، إن فترة تثبيت القبول تستمر 4 أيام ابتداء من يوم الأحد 22-12- 1442هـ إلى يوم الأربعاء 25-12-1442هـ، وأنه يجب على الطلبة المقبولين الدخول على خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي مع طباعة إشعار القبول أو حفظ الرقم الجامعي، مع ملاحظة أن عدم تثبيت القبول خلال الفترة المحددة سيلغي قبول الطالب في الجامعة.

وأضافت أنه على الطلبة المقبولين في البكالوريوس فتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية وإدخال رقم الآيبان من خلال المنظومة الجامعية لضمان نزول المكافأة الشهرية ويتحمل الطالب مسؤولية رقم الحساب المدخل، وأن يقوم الطالب بتسجيل جدول الفصل الدراسي الأول من خلال المنظومة الجامعية يوم الأحد 14-1-1443هـ.

وأوضحت الجامعة أنه سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة وآلية التسجيل فيها يوم الأربعاء 3-1-1443هـ، وكذلك إعلان نتائج قبول الطلبة المقيمين (المنح الداخلية) يوم الأحد 14-1-1443هـ.