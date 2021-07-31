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«التجارة»: التحصين شرط دخول المطاعم والأسواق ومنافذ البيع.. بدءًا من الأحد

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الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن هناك مرحلة جديدة ستبدأ الأحد، لحماية المجتمع من فيروس ؛ عبر تطبيق قرار التحصين لدخول المنشآت والمطاعم والمقاهي والأسواق ومنافذ البيع.

وقال عبدالرحمن الحسين عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «غداً الأحد تبدأ مرحلة جديدة لحماية المجتمع من الفيروس».

وأضاف: «السماح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق ومنافذ البيع للمحصنين فقط، ويشترط أن يكون المتسوق محصنا بجرعتين، أو جرعة واحدة، أو محصنا متعافيا حسب الحالة في توكلنا، ويستثنى غير الملزمين باللقاح عمريًا أو صحيًا كما أوضحته وزارة الصحة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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