ضبط مواطن بالقصيم سرق 5 مركبات وأجهزة تكييف من المنازل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، السبت، القبض على مواطن سرق 5 مركبات (تمت استعادتها)، وأجهزة تكييف من منازل بعد تكسير الأبواب.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب الجرائم السالفة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأكد متحدث شرطة القصيم، إيقاف المواطن واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.