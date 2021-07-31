مصدر: السجن لمدة تصل لـ5 سنوات و300 ألف ريال غرامة لمتحرش القصيم

الرياض - محمد عبدالله - أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن واقعة التحرش بفتاة كانت داخل مركبتها بحالة الوقوف في أحد الشوارع العامة ببريدة، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، والمحاطة بظروف مشددة للعقوبة لوقوعها في مكان عام، وتصل عقوباتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال.

وأهاب المصدر بالجميع وكل من اطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة فوراً لاتخاذ الموجب النظامي في هذا الشأن وفقاً لأحكام نظام مكافحة جريمة التحرش.

وكان المصدر المسؤول، أكد أن النائب العام، أصدر أمرًا بالقبض على المتهم، استناداً للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بناءً على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تدوال مقطع فيديو التحرش، وإتيان المتحرش لأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي وارتكابه لأفعال خادشة للحياء منتهكا للآداب العامة في المجاهرة بذلك.

وأعلنت شرطة منطقة القصيم، السبت، ضبط متحرش القصيم، مشيرة إلى أن المتهم مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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الإطاحة بـ«متحرش القصيم».. وإحالته إلى النيابة العامة