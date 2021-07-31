طبيب سعودي يكشف عن تفاصيل عملية أجراها بـ«علاقة ملابس» بإحدى دول أفريقيا

الرياض - محمد عبدالله - كشف الدكتور خالد العتيبي عن تفاصيل قصة العملية التي أجراها مستخدماً علاقة ملابس؛ حيث قال إن ذلك كان خلال إجراء عملية قسطرة الكلى بالمنظار في إحدى الدول الإفريقية، وهي تحتاج إلى قابض خاص لإدخال القسطرة داخل البطن.

وأشار إلى أن هذا القابض تعطل ولم نجد أمامنا خيارًا آخر خاصة أن مدة إصلاح هذا القابض تحتاج إلى ثلاثة أيام، فحضرت لي فكرة وهي استخدام شيء مشابه للقابض، وهي علاقة الملابس.

وأكد أنه أجرى للعلاقة تعقيمًا كاملًا وقام بفردها ثم استخدمها لإجراء العملية دون التأخر على المريض؛ لأن حالته كانت لا تحتمل الانتظار.

وتابع أنه أصبح يأخذ معه العلاقة في أي مكان يذهب إليه لإجراء عملية احتياطيًا، خاصة أن ذراع القابض يكلف من 2000 إلى 2500 ريال.

وأشار إلى أن استخدام العلاقة في دولة يتوفر فيها الإمكانيات شيء غير صحيح، ولكن الحاجة أم الاختراع.

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