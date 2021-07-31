«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ26.6 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 26.6 مليون.

وقالت وزارة الصحة، إن 18.7 مليون شخص من بين الـ26.6 مليونًا، تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 7.9 مليون الجرعة الثانية.

وأشارت «الصحة» إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.46 مليون شخص.

ونصحت وزارة الصحة بأخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس، مهيبة بالجميع إلى المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وناشدت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت الصحة، في وقت سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1146) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11404) حالات منها (1377) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (525730) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (506089) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8237) حالة.