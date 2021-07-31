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تقرير: استمرار تقديم لقاحات كورونا بمركزين في الأحساء.. ولا صحة لإغلاقهما

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت قناة «الإخبارية»، أنه لا صحة للأخبار المتداولة بخصوص إغلاق مركزين للقاح في محافظة الأحساء، مؤكدة أنهما يواصلا تقديم عملهما.

وقالت عبر حسابها على موقع «تويتر»: «لا صحة لإغلاق مركز اللقاح في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ، ومعهد التدريب الصناعي».

وكانت محافظة الأحساء، قد احتلت المرتبة الأولى على مستوى المملكة في تلقي لقاح كورونا.

وأكد مراسل فضائية «الإخبارية» نقلًا عن مصادر أن 86% من مجمل سكان الأحساء من مواطنين ومقيمين تلقوا لقاح كورونا وبذلك أصبحت هي الأولى على مستوى محافظات المملكة.

وأوضح أن هناك خطة مكثفة لأخذ هذه الجرعات من 20-30 ألفًا يوميًّا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تجمع الأحساء الصحي يعمل هذه الفترة على إضافة 30 مركزًا  لتلقي اللقاح داخل الأحياء السكنية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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