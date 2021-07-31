تقرير: استمرار تقديم لقاحات كورونا بمركزين في الأحساء.. ولا صحة لإغلاقهما

الرياض - محمد عبدالله - أكدت قناة «الإخبارية»، أنه لا صحة للأخبار المتداولة بخصوص إغلاق مركزين للقاح كورونا في محافظة الأحساء، مؤكدة أنهما يواصلا تقديم عملهما.

وقالت عبر حسابها على موقع «تويتر»: «لا صحة لإغلاق مركز اللقاح في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ومعهد التدريب الصناعي».

وكانت محافظة الأحساء، قد احتلت المرتبة الأولى على مستوى المملكة في تلقي لقاح كورونا.

وأكد مراسل فضائية «الإخبارية» نقلًا عن مصادر أن 86% من مجمل سكان الأحساء من مواطنين ومقيمين تلقوا لقاح كورونا وبذلك أصبحت هي الأولى على مستوى محافظات المملكة.

وأوضح أن هناك خطة مكثفة لأخذ هذه الجرعات من 20-30 ألفًا يوميًّا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تجمع الأحساء الصحي يعمل هذه الفترة على إضافة 30 مركزًا لتلقي اللقاح داخل الأحياء السكنية.

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