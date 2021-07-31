الإطاحة بـ«متحرش القصيم».. وإحالته إلى النيابة العامة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، السبت، ضبط مقيم ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل وهو يتحرّش بامرأة وهي داخل مركبتها، بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل وهو يتحرّش بامرأة وهي داخل مركبتها.

وأكد متحدث شرطة القصيم، أن المتهم مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.