تحرش.. تلويث وجبات.. تخويف الآخرين.. الإطاحة بـ18 متهمًا في عدة جرائم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام القبض على عدد من المتهمين في جرائم مختلفة، تنوعت بين التحرش وتلويث الوجبات، وتخويف الآخرين، وإتلاف كبائن توزيع الكهرباء.

وقال الأمن العام، في مقطع بثه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه تم القبض على 4 مواطنين يرتدون أقنعة على ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الحساب الرسمي للأمن العام على موقع «تويتر» إنه تم القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية.

وأضاف أن رجال الأمن نجحوا في القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية يعمل بأحد تطبيقات التوصيل؛ حيث يتعمد تلويث الوجبات الغذائية قبل تسليمها للعملاء.

وذكر أن 5 مقيمين من الجنسية الهندية ارتكبوا عدة جرائم، تمثلت في إتلاف كبائن توزيع الكهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها؛ حيث تم ضبطهم من قبل رجال الأمن، مشيرًا إلى أن قيمة المسروقات قدر بـ963 ألف ريال.

وقبض رجال الأمن، على 4 مواطنين تورطوا بـ4 جرائم تمثلت في السطو على المنازل والمحال التجارية وسرقة ما تحويه من أموال ومقتنيات؛ حيث قدرت قيمة المسروقات بـ90 ألف ريال.

كما تم ضبط مواطن بعد تورطه بارتكاب 9 جرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيا شخصية وسرقة مركبة ومحلين تجاريين.

وكشف الأمن العام عن أنه تم القبض على مواطنين تورطًا في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود وتزويد مركبتهما بالوقود، بالإضافة لإتلاف بعض المرافق العامة.

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