ضبط 10 مواطنين بالقصيم صوروا مقاطع دعوا من خلالها لممارسة التفحيط

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منقطة القصيم، السبت، القبض على 10 مواطنين، بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط في أحد المواقع بالمنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن الجهة الأمنية المختصة تمكنت من القبض على (10) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط في أحد المواقع بالمنطقة.

وأكد متحدث شرطة القصيم، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات، مشيرًا إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.