مهندس في «كاوست»: تدشين تقنية الجيل السادس بالمملكة خلال 10 سنوات

الرياض - محمد عبدالله - قال محمد العلويني، الأستاذ في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، إنه سيتم تدشين تقنية الجيل السادس «G6»، خلال العشر سنوات القادمة.

وحول تواجد سيارة الأجرة الطائرة ضمن تقنية الجيل السادس، قال العلويني، خلال مداخلة مع برنامج 120 على قناة «الإخبارية»، إنهم يصبون إلى ذلك، مشيرًا إلى أن التطبيقات التي تستخدم الواقع الافتراضي «الواقع المعزز» موجودة كتجارب لكن تحتاج لتعميمها وبطريقة مستدامة.

وردًا على تساؤل بشأن الأضرار التي تسببها الاختراعات الجديدة على صحة الإنسان، قال العلويني، إن هذه المعلومة خاطئة، مشيرًا إلى أنه توجد بهذا الشأن العديد من المعلومات المغلوطة في هذا الميدان.