بالفيديو.. فتيات بحائل ينافسن الشباب في ممارسة الفروسية وترويض الخيول

الرياض - محمد عبدالله - سلّط تقرير لبرنامج «إم بي سي في أسبوع»، الضوء على أول نادٍ لتعليم الفروسية وركوب «بنات الريح» للسيدات في مدينة حائل.

وقالت ابتسام الزقدي، مؤسسة النادي في حائل: سعينا لكي نُمكن المرأة من ركوب الخيل، حتى تمارس هوايتها لأنها من الرياضيات التي أوصى بها الرسول (ﷺ)، حيث نهيئ للبنت الجو والمكان المناسب وحتى يكون الأهل مرتاحين.

وأضاف تقرير القناة أن المتدربات يتعلمن في هذه الميدان أساسيات ركوب الخيل وطريقة تربية الخيول وترويضها تحت إشراف مدربات معتمدات من نادي الفروسية، موضحا أن رياضة الفروسية لم تعد حكرًا على الشباب هنا، بل جذبت أندية الفروسية والإسطبلات الخاصة للخيول في حائل العديد من الفتيات لتعلم الفروسية ومنافسة الشباب على هذه الرياضة العريقة.