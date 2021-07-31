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استشاري يوضح موعد الوصول إلى المناعة المجتمعية بالسعودية

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الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، اليوم السبت، أنه يمكن الوصول إلى المناعة المجتمعية بمنح اللقاء لـ75% من الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن الأمر سيقلل عدد الإصابات والانتشار، ما يسهم في عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

وشدد نزار باهبري في تصريحات لقناة «MBC»، على ضرورة الالتزام بالأمور التنظيمية التي وضعتها الدولة من أجل العودة للحياة الطبيعية ومواجهة جائحة .

وردًا على سؤال بشأن التوجه الحالي لإعطاء اللقاح بعد 10 أيام فقط من التعافي من الإصابة بكورونا بعد أن كانت 6 أشهر، قال باهبري إن التعافي من الإصابة يمنح الجسم أجسامًا مضادة تستمر حتى 6 أشهر أو أكثر، إلا أنه بعد ظهور متحورات كورونا بدت غير كافية لحماية الإنسان.

وأشار إلى أن خفض المدة من 6 أشهر لـ10 أيام يتعلق بشكل رئيسي بمستوى الإمدادات، ما يفسر إعطاء الأولوية في الحصول على اللقاح للأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة، وبالتالي لا يتمتعون بالأجسام المضادة الكافية، موضحًا أنه مع توافر الإمدادات بات من الممكن إعطاء اللقاح بعد فترة قصيرة من التعافي.

وذكر أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية خفض الكوليسترول تقلل المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا بنسبة 41%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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