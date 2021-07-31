استشاري يوضح موعد الوصول إلى المناعة المجتمعية بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، اليوم السبت، أنه يمكن الوصول إلى المناعة المجتمعية بمنح اللقاء لـ75% من الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن الأمر سيقلل عدد الإصابات والانتشار، ما يسهم في عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

وشدد نزار باهبري في تصريحات لقناة «MBC»، على ضرورة الالتزام بالأمور التنظيمية التي وضعتها الدولة من أجل العودة للحياة الطبيعية ومواجهة جائحة كورونا.

وردًا على سؤال بشأن التوجه الحالي لإعطاء اللقاح بعد 10 أيام فقط من التعافي من الإصابة بكورونا بعد أن كانت 6 أشهر، قال باهبري إن التعافي من الإصابة يمنح الجسم أجسامًا مضادة تستمر حتى 6 أشهر أو أكثر، إلا أنه بعد ظهور متحورات كورونا بدت غير كافية لحماية الإنسان.

وأشار إلى أن خفض المدة من 6 أشهر لـ10 أيام يتعلق بشكل رئيسي بمستوى الإمدادات، ما يفسر إعطاء الأولوية في الحصول على اللقاح للأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة، وبالتالي لا يتمتعون بالأجسام المضادة الكافية، موضحًا أنه مع توافر الإمدادات بات من الممكن إعطاء اللقاح بعد فترة قصيرة من التعافي.

وذكر أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية خفض الكوليسترول تقلل المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا بنسبة 41%.

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