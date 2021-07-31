701 موظفة لخدمة قاصدات الحرم

أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن الوكالة المساعدة تقدم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام للموسم الثاني للعمرة في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المعتمرات، وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة على مدار الساعة.
وأكدت الدعدي أن ذلك يتم تحت إشراف ومتابعه 248 موظفة و453 عاملة، كما يبلغ عدد آلات التعقيم والتطهير 34 جهازا.
وأضافت أن الخدمات المتميزة تبدأ بالترحيب بقاصدات بيت الله الحرام وتنظيم دخولهن، وتقديم الخدمات لهن.
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