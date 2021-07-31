مدرستان للقيادة النسائية بالمزاحمية والقويعية

تشهد، اليوم، محافظتا المزاحمية والقويعية افتتاح مدرستين لقيادة المرأة غرب العاصمة الرياض لتعليم القيادة، والتى ستتولى تدريب السيدات على القيادة الآمنة تحت إشراف 54 مدربة سعودية.

وأوضح مدير المدرسة محمد المنقاش لـ«دوت الخليج» أن إنشاء المدرستين جاء لتحقيق غاية إستراتيجية وهي خدمة القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة، لما لها من نتائج اجتماعية واقتصادية عالية الإيجابية، وتم تطويرها وفقا لرؤية 2030 بأحدث الأجهزة والمباني، مضيفا أن تدريب السيدات على القيادة سيحل الكثير من المعوقات التي تواجه المرأة سواء في التنقل من وإلى مقر عملها أو قضاء حوائجها.

وعن شروط القبول والتسجيل ذكر المنقاش أن من شروط الحصول على الرخصة للسيدات التسجيل عن طريق المنصة (https://menqashdriving.com/)، وتسجيل رقم السجل المدني ورقم الجوال والإيميل.

وأشار إلى أن المدرستين تعملان بطاقة استيعابية كبيرة، حيث تبلغ مساحة كل مدرسة 52 ألف متر مربع، ويتسع ميدانها لعدد كبير من سيارات التدريب، بالإضافة إلى التدريب النظري والمحاكاة.