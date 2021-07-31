القصيم : القبض على 10 مفحطين بحوزتهم ممنوعات

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701 موظفة لخدمة قاصدات الحرم
أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن...
مدرستان للقيادة النسائية بالمزاحمية والقويعية
تشهد، اليوم، محافظتا المزاحمية والقويعية افتتاح مدرستين لقيادة المرأة غرب العاصمة الرياض لتعليم القيادة، والتى ستتولى تدريب...
أزمة المياه تمتد لوديعة نجران
امتدت مشكلة شح المياه وارتفاع أسعار الوايتات من حي المشعلية بنجران إلى مركز الوديعة- 50كم جنوب محافظة شرورة- حيث شكا الأهالي من تعطل...
ضبط 12.6 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
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