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القصيم : القبض على 10 مفحطين بحوزتهم ممنوعات

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701 موظفة لخدمة قاصدات الحرم

أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن...

914c25051d.jpg‏مكة المكرمة : دوت الخليج
dcb998a06b.jpg21 ذو الحجة 1442 هـ

مدرستان للقيادة النسائية بالمزاحمية والقويعية

تشهد، اليوم، محافظتا المزاحمية والقويعية افتتاح مدرستين لقيادة المرأة غرب العاصمة الرياض لتعليم القيادة، والتى ستتولى تدريب...

icon-byline.pngالرياض : سعود الخزيم
icon-clock.png21 ذو الحجة 1442 هـ
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أزمة المياه تمتد لوديعة نجران

امتدت مشكلة شح المياه وارتفاع أسعار الوايتات من حي المشعلية بنجران إلى مركز الوديعة- 50كم جنوب محافظة شرورة- حيث شكا الأهالي من تعطل...

icon-byline.pngقاسم الكستبان ونجران: سالم آل كليب
icon-clock.png21 ذو الحجة 1442 هـ

ضبط 12.6 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو الحجة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع