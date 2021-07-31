القصيم : القبض على مواطن يسرق السيارات والمكيفات

701 موظفة لخدمة قاصدات الحرم أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 21 ذو الحجة 1442 هـ 21 ذو الحجة 1442 هـ

مدرستان للقيادة النسائية بالمزاحمية والقويعية تشهد، اليوم، محافظتا المزاحمية والقويعية افتتاح مدرستين لقيادة المرأة غرب العاصمة الرياض لتعليم القيادة، والتى ستتولى تدريب... الرياض : سعود الخزيم الرياض : سعود الخزيم 21 ذو الحجة 1442 هـ 21 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> أزمة المياه تمتد لوديعة نجران امتدت مشكلة شح المياه وارتفاع أسعار الوايتات من حي المشعلية بنجران إلى مركز الوديعة- 50كم جنوب محافظة شرورة- حيث شكا الأهالي من تعطل... قاسم الكستبان ونجران: سالم آل كليب قاسم الكستبان ونجران: سالم آل كليب 21 ذو الحجة 1442 هـ 21 ذو الحجة 1442 هـ

ضبط 12.6 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ذو الحجة 1442 هـ 21 ذو الحجة 1442 هـ

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