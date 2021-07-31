440 ريالا لدخول أي متنزه وطني و220 ريالا للسيارة

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطبيق اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية في المملكة. ومن الرسوم التي وضعتها الوزارة وكانت مفاجئة بالنسبة للكثيرين فرض مبلغ 440 ريالا مقابل تصريح الدخول إلى المتنزهات الوطنية وذلك عن كل شخص، و220 ريالا عن السيارة لا تشمل الأشخاص.

وتساءل كثير من المعلقين على الخبر في موقع "تويتر" عن ما ستقدمه هذه المتنزهات مقابل هذه الرسوم التي وصفوها بالمترفعة جدا.

وأوضحت الوزارة أن المقابل يتحدد على أساس عدة أمور ؛ تضمين حجم النشاط والمؤشرات المناسبة للإشارة إلى حجم كل فئة من فئات النشاط ، مثل كمية الإنتاج السنوية للنشاط أو الطاقة الإنتاجية ، والأثر البيئي لنوع النشاط ومستوى التزامه البيئي.

أسعار التراخيص والتصاريح التي حددتها الوزارة

- رخصة صيد الحياة البحرية باستثناء الأسماك الرخيصة بسعر 550 ريالا سنويا.

- رخصة صيد حيوانات برية يمكن اصطيادها ب 550 ريالا سنويا.

- تصريح إقامة مسابقات أو مزاولة أنشطة رياضية بحرية تشمل محركات بمبلغ 5000 ريال ولا تشمل 1650 ريال.

- ترخيص مزاولة الأنشطة السياحية المتعلقة بالتفاعل مع الحيوانات البحرية في بيئاتها الطبيعية مقابل 1200 ريال.

- رخصة استيراد أو دخول من البحر أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو نقل حيوانات برية برسم أساسي 220 ريال حيث يسمح بتجارة 200 كائن فطري حي أو كيلوغرام واحد من المنتجات.

- ترخيص حيازة الكائنات الفطرية المدرجة في الرخصة ، والرسم الأساسي لها 220 ريال ، حيث يسمح باقتناء 200 كائن فطري حي أو كيلوغرام واحد من المنتجات.

- تصريح دخول المحمية 440 ريال للفرد و 220 ريال للسيارة لا يشمل الناس.

- تصريح الرعي بالمحميات 550 ريالا بشرط السماح بالرعي حتى 50 رأسا من الماشية وإضافة 11 ريالا للرأس الآخر.

- ترخيص مزاولة الأنشطة الزراعية بالمحميات 1100 ريال للهكتار سنويا.

- رخصة استثمار المحميات بمبلغ 2200 ريال للهكتار سنويا.

- إذن التسجيل او الرخصة 550 ريال ويسمح لقطع الاشجار حتى 500 كجم.

- إذن دخول المتنزهات الوطنية 440 ريال للفرد و 220 ريال للسيارة لا يشمل الناس.

- تصريح الرعي خارج المحمية الطبيعية 550 ريالا سنويا حيث يسمح برعي ما يصل إلى 50 رأسا من الماشية مع إضافة 11 ريالا لبعضها البعض.

- التصريح أو الترخيص بإنشاء مناطق محمية خاصة بالمجان وكذلك زراعة أو تشجير في المناطق المحمية.

- محلات مرخصة لبيع الحيوانات البرية سعرها الأساسي 2200 ريال على أن يسمح ببيع ما يصل إلى 20 حيوانا بملحق 110 ريال للحيوان.

- رخصة الاستخدام التجاري للكائنات الفطرية الرسم 550 ريال لـ 10 كائنات عضوية ، مع اضافة 55 ريال لكل كائن حي.

- شهادة ملكية الحيوانات البرية شاملة جواز السفر 550 ريال.