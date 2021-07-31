مختص بيئي: زيادة حرارة الأرض مؤشر خطير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-31

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد المختص البيئي عادل سليمان لـ”متابعات الخليج 365“، أن كوكب الأرض سيشهد خلال الـ10 سنوات المقبلة موجة حر عالية بسبب التغييرات البيئية والمناخية التي سيكون لها تأثير مباشر على درجات الحرارة على الأرض خلال السنوات القادمة.

حالة سخونة دائمة:

وأشار إلى أن دراسة علمية حديثة حذرت من مخاطر دخول كوكب الأرض في حالة “الدفيئة”، وهو ما يعرف بالبيت الزجاجي بشكل كبير مع تواصل ارتفاع درجة حرارة الكوكب، إذ دقت الدراسة ناقوس الخطر من أنه حتى إذا تم الوفاء بأهداف تقليص الانبعاثات الغازية فإن الكوكب قد يدخل في حالة سخونة دائمة، وطالبت الدراسة باتباع آليات جديدة للحفاظ على الكوكب مثل تحسين إدارة الغابات وإدارة التربة والحفاظ على التنوع الحيوي، فمتوسط درجات الحرارة في الوقت الحالي يزداد بمقدار درجة مئوية عن مستواه في فترة ما قبل الثورة الصناعية ويرتفع بمقدار 0.17 درجة كل عشر سنوات.

ارتفاع نسبة الوفيات:

ولفت إلى أن أكثر الإشكاليات التي تنتج عن ارتفاع حرارة كوكب الأرض هي ارتفاع نسبة الوفيات، وهذا ما أكدته دراسة التي كشفت أن أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن موجات الحر في كل أنحاء العالم سببها ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل مباشر.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج تعني أن وفاة 100 ألف شخص سنويًّا مرتبطة بالحرارة وتعزى بشكل مباشر إلى تغير المناخ، وهذا مؤشر خطير يدعو إلى المزيد من الدراسات لحماية كوكب الأرض.

تركيز الغازات:

واختتم سليمان بالقول: إن هناك بعض الروابط العلمية التي كشفتها التقارير البيئية وهي، وجود علاقة مباشرة بين تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوى للأرض بمتوسط درجات الحرارة العالمية على الأرض، وتركيز الغازات يتزايد بشكل مضطرد مع درجات الحرارة العالمية منذ عهد الثورة الصناعية، كما أن حرق الوقود الأحفوري ناتج عن الغازات الدفيئة المتوفرة بكثرة، وثاني أكسيد الكربون تستأثر بحوالي ثلثي الغازات الدفيئة.



شارك الخبر