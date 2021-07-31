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شكرا لقرائتكم مؤشرات الوباء واشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية بمؤتمر الصحة.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-31
مؤشرات الوباء واشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية بمؤتمر الصحة.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:
- الأوضاع العالمية
- المؤشرات الوبائية
- أبرز الاستفسارات
- الإحصائيات والخدمات الصحية
تحديثات أمنية:
كما يتحدث خلال المؤتمر العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:
- تحديثات أمنية
- إحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية
اشتراط التحصين:
ويستعرض عبدالرحمن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، خلال المؤتمر ما يلي:
- اشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية
- متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية
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