ضبط 133 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت 2757 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، 133 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، كما نتج عنها إغلاق 10 منشآت مخالفة.

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