رصد 125 مخالفة في مراكز وأسواق عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها 19 منشأة، ورصدت 125 مخالفة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا ، وذلك خلال تنفيذها الأسبوعين الماضيين 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

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