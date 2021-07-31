شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية على حراج الطيور في كعكية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهودها المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، واصلت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية مكثفة على حراج الطيور وساحاته بالكعكية ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية والتفتيشية على حراج الطيور وساحاته مستمرة لمتابعة تطبيق كل الاشتراطات البلدية والتنظيمية اللازمة؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الأمانة خلال جائحة كورونا، المتمثلة في عدم السماح بالدخول إلى السوق إلا بعد معاينة الحالة الصحية، من خلال تطبيق «توكلنا» وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وامتثال مرتادي الحراج والعاملين به للتعليمات والأنظمة المعتمدة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها الشديد على سلامة الجميع وتطبيق الإجراءات النظامية حيال المخالفين، وثمنت تعاون المواطنين في الامتثال للأنظمة والتعليمات، والإبلاغ عن المخالفات من خلال رقم البلاغات الموحد 940.

من جهة ثانية وضمن أعمالها لتحسين المشهد البصري بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، نفذت وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية حملة لإزالة التشوه البصري في عدد من المواقع، وأسفرت الحملة عن رفع طنين من المخلفات، وإزالة السلاسل والحواجز الحديدية، إضافة إلى معالجة 137 ملاحظة تشوه بصري ضمن نطاق البلدية.

شروط الدخول لحراج الطيور:

