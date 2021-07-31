شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ12,642 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
نتائج الحملات:
إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة 12,642 مخالفا، منهم:
- 4180 مخالفا لنظام الإقامة
- 7471 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 991 مخالفا لنظام العمل
بلغ إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 266 شخصا، منهم:
- 52% يمنيو الجنسية
- 44% إثيوبيو الجنسية
- 4% جنسيات أخرى
- ضبط 8 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة
ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 64,539 وافدا مخالفا، منهم:
- 53,777 رجلا
- 10,762 امرأة
ترحيل وإحالة
- 48,453 مخالفا أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- 3352 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
- 5308 مخالفين رحلوا إلى بلدانهم
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