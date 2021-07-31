شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ12,642 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف»، بـ12,642 مخالفا خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة 12,642 مخالفا، منهم:







4180 مخالفا لنظام الإقامة



7471 مخالفا لنظام أمن الحدود



991 مخالفا لنظام العمل







52% يمنيو الجنسية



44% إثيوبيو الجنسية



4% جنسيات أخرى



ضبط 8 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة



بلغ إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 266 شخصا، منهم:ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 64,539 وافدا مخالفا، منهم:







53,777 رجلا



10,762 امرأة



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