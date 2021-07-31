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نقلت "أسوشيتيد برس" عن مسؤولون مصريين اليوم السبت أن 5 رجال أمن على الأقل قُتلوا في كمين نصبه عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي لنقطة تفتيش في الشطر الشمالي من سيناء.
وبيّن المسؤولون أن ستة رجال أمن آخرين أُصيبوا في الهجوم الذي وقع في بلدة الشيخ زويد؛ ونُقلوا إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش المطلة على البحر المتوسط.
وأشاروا إلى أن قوات الأمن قتلت ثلاثة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار.مصر تنظيم داعش الإرهابي سيناء
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 10:01 PM
قوات الأمن قضت على 3 إرهابيينمقتل 5 عسكريين مصريين وإصابة 6 في هجوم لـ"داعش" بسيناء
نقلت "أسوشيتيد برس" عن مسؤولون مصريين اليوم السبت أن 5 رجال أمن على الأقل قُتلوا في كمين نصبه عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي لنقطة تفتيش في الشطر الشمالي من سيناء.
وبيّن المسؤولون أن ستة رجال أمن آخرين أُصيبوا في الهجوم الذي وقع في بلدة الشيخ زويد؛ ونُقلوا إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش المطلة على البحر المتوسط.
وأشاروا إلى أن قوات الأمن قتلت ثلاثة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار.
، مقتل 5 عسكريين مصريين وإصابة 6 في هجوم لـ"داعش" بسيناء ،
المصدر : الخليج 365
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