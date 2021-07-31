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وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، كل الإدارات والبلديات الفرعية والمرتبطة بالبدء بتطبيق قرار الامتثال بمنع دخول الأمانة وكل البلديات الفرعية والمرتبطة والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمنشآت الغذائية لغير المحصنين للحفاظ على الصحة العامة.
حيث وجّه بتطبيق قرار منع غير المحصنين من دخول كل منشآت الأمانة وإدارتها والبلديات التابعة لها، وكذلك جميع الأسواق، وتكثيف الجانب الرقابي من قِبل الفرق الرقابية بمتابعة تفعيل القرار الصادر وفقًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ومع بدء تطبيق القرار يكون الدخول لكل المراكز التجارية والمولات ومحال تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام مشروطًا بالتحصين، إذ سيتم منع دخول غير المحصنين لجميع المطاعم والمقاهي ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وكل المنشآت الخاضعة لهذه التعليمات حفاظًا على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، هذا بالإضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية على كل المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء.
ودعت الأمانة الجميع بالالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفين وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات 940.أمانة العاصمة المقدسة لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد تطبيق توكلنا
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 10:01 PM
للحفاظ على الصحة العامة"أمين مكة" يوجه كل البلديات بتفعيل قرار التحصين شرطًا لدخول المنشآت
وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، كل الإدارات والبلديات الفرعية والمرتبطة بالبدء بتطبيق قرار الامتثال بمنع دخول الأمانة وكل البلديات الفرعية والمرتبطة والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمنشآت الغذائية لغير المحصنين للحفاظ على الصحة العامة.
حيث وجّه بتطبيق قرار منع غير المحصنين من دخول كل منشآت الأمانة وإدارتها والبلديات التابعة لها، وكذلك جميع الأسواق، وتكثيف الجانب الرقابي من قِبل الفرق الرقابية بمتابعة تفعيل القرار الصادر وفقًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ومع بدء تطبيق القرار يكون الدخول لكل المراكز التجارية والمولات ومحال تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام مشروطًا بالتحصين، إذ سيتم منع دخول غير المحصنين لجميع المطاعم والمقاهي ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وكل المنشآت الخاضعة لهذه التعليمات حفاظًا على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، هذا بالإضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية على كل المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء.
ودعت الأمانة الجميع بالالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفين وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات 940.
، "أمين مكة" يوجه كل البلديات بتفعيل قرار التحصين شرطًا لدخول المنشآت ،
المصدر : الخليج 365
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