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تشهد محافظة محايل عسير أمطارًا غزيرة ومتواصلة منذ صلاة العصر؛ ما أدى لعدد من الحوادث والانهيارات الصخرية على طريق محايل أبها.
ورصدت "الخليج 365" انحراف شاحنة وميكروباص بسبب السرعة والمنعطفات الخطرة على الطريق، فضلاً عن بعض الانهيارات الصخرية التي خلفتها الأمطار.
وباشرت الجهات الأمنية تلك الحوادث، وعملت على تنبيه السائقين، وتنظيم الحركة المرورية، والعمل على إزالة تلك المركبات من وسط الطريق.
وكانت الشاحنة قد سقطت في هوة سحيقة بجوار الطريق في الوقت الذي أغلقت فيه نصف مسار المدخل الشرقي للمدينة، وارتطم ميكروباص بجبل يحاذي الطريق.
ولا تزال الأمطار تنهمر بغزارة على المحافظة والمراكز التابعة لها في ظل تكثيف الجهات الأمنية ممثلة بالمرور والدفاع المدني من وجودها تحسبًا لأي طارئ قد يحدث.
ودعت الجهات الأمنية الجميع إلى توخي الحذر، وأخذ الحيطة في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وأجواء ماطرة.
محايل عسير أمطار حالة الطقس الأرصاد
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 10:01 PM
عملت على تنظيم حركة السير وإخراج المركبات من وسط الطريقالجهات الأمنية بمحايل تباشر انحراف شاحنة وميكروباص وانهيارات صخرية بفعل الأمطار
تشهد محافظة محايل عسير أمطارًا غزيرة ومتواصلة منذ صلاة العصر؛ ما أدى لعدد من الحوادث والانهيارات الصخرية على طريق محايل أبها.
ورصدت "الخليج 365" انحراف شاحنة وميكروباص بسبب السرعة والمنعطفات الخطرة على الطريق، فضلاً عن بعض الانهيارات الصخرية التي خلفتها الأمطار.
وباشرت الجهات الأمنية تلك الحوادث، وعملت على تنبيه السائقين، وتنظيم الحركة المرورية، والعمل على إزالة تلك المركبات من وسط الطريق.
وكانت الشاحنة قد سقطت في هوة سحيقة بجوار الطريق في الوقت الذي أغلقت فيه نصف مسار المدخل الشرقي للمدينة، وارتطم ميكروباص بجبل يحاذي الطريق.
ولا تزال الأمطار تنهمر بغزارة على المحافظة والمراكز التابعة لها في ظل تكثيف الجهات الأمنية ممثلة بالمرور والدفاع المدني من وجودها تحسبًا لأي طارئ قد يحدث.
ودعت الجهات الأمنية الجميع إلى توخي الحذر، وأخذ الحيطة في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وأجواء ماطرة.
، الجهات الأمنية بمحايل تباشر انحراف شاحنة وميكروباص وانهيارات صخرية بفعل الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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