، واشنطن ستُعيِّن ضابطًا متخصصًا في مكافحة الإرهاب سفيرًا لها بالسودان ،

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ذكرت صحيفة "فورين بولسي" الأمريكية أن السلطات بصدد تعيين جون غودفري، أحد كبار ضباط مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية السابقة، سفيرًا للبلاد لدى السودان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية اليوم السبت.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أمريكيين للصحيفة أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على اختيار سفير للسودان عقب عقود من غياب التمثيل الأرفع دبلوماسيًّا للولايات المتحدة في الخرطوم.
وبيَّن الدبلوماسيون أن المرشح الأوفر حظًّا للمنصب هو جون غودفري، الذي يشغل حاليًا منصب مبعوث مكافحة الإرهاب، إلى جانب منصبه الدبلوماسي في إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية.
واشنطن ستُعيِّن ضابطًا متخصصًا في مكافحة الإرهاب سفيرًا لها بالسودانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-31
ذكرت صحيفة "فورين بولسي" الأمريكية أن السلطات بصدد تعيين جون غودفري، أحد كبار ضباط مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية السابقة، سفيرًا للبلاد لدى السودان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية اليوم السبت.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أمريكيين للصحيفة أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على اختيار سفير للسودان عقب عقود من غياب التمثيل الأرفع دبلوماسيًّا للولايات المتحدة في الخرطوم.
وبيَّن الدبلوماسيون أن المرشح الأوفر حظًّا للمنصب هو جون غودفري، الذي يشغل حاليًا منصب مبعوث مكافحة الإرهاب، إلى جانب منصبه الدبلوماسي في إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
09:19 PM
تُنهي عقودًا من غياب التمثيل الدبلوماسي الرفيع
ذكرت صحيفة "فورين بولسي" الأمريكية أن السلطات بصدد تعيين جون غودفري، أحد كبار ضباط مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية السابقة، سفيرًا للبلاد لدى السودان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية اليوم السبت.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أمريكيين للصحيفة أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على اختيار سفير للسودان عقب عقود من غياب التمثيل الأرفع دبلوماسيًّا للولايات المتحدة في الخرطوم.
وبيَّن الدبلوماسيون أن المرشح الأوفر حظًّا للمنصب هو جون غودفري، الذي يشغل حاليًا منصب مبعوث مكافحة الإرهاب، إلى جانب منصبه الدبلوماسي في إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية.
، واشنطن ستُعيِّن ضابطًا متخصصًا في مكافحة الإرهاب سفيرًا لها بالسودان ،
المصدر : الخليج 365
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