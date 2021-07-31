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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الأهلي، مساء اليوم السبت، التعاقد مع اللاعب الدولي السنغالي ألاسان نداو ، قادمًا من نادي فاتح كاراجومورك التركي ، ليدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
ونشر النادي الأهلي فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلن خلاله التعاقد مع السنغالي نداو من خلال بعض الأهازيج الإفريقية.
وخلال موسم 2020-2021، شارك النجم السنغالي مع ناديه التركي في 35 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 9 أهداف، وصنع 37 فرصة ناجحة، وقام بـ60 مراوغة ناجحة بالإضافة إلى اعتراض كرات الخصم خلال 99 مناسبة.
وشارك نداو في 3 مباريات دولية مع منتخب بلاده، إذ ضمه المدرب أليو سيسيه إلى القائمة الدولية في 2017.الأهلي
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 09:19 PMقادمًا من نادي فاتح كاراجومورك التركي .. الأهلي يعزز صفوفه بالدولي "نداو"
أعلن نادي الأهلي، مساء اليوم السبت، التعاقد مع اللاعب الدولي السنغالي ألاسان نداو ، قادمًا من نادي فاتح كاراجومورك التركي ، ليدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
ونشر النادي الأهلي فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلن خلاله التعاقد مع السنغالي نداو من خلال بعض الأهازيج الإفريقية.
وخلال موسم 2020-2021، شارك النجم السنغالي مع ناديه التركي في 35 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 9 أهداف، وصنع 37 فرصة ناجحة، وقام بـ60 مراوغة ناجحة بالإضافة إلى اعتراض كرات الخصم خلال 99 مناسبة.
وشارك نداو في 3 مباريات دولية مع منتخب بلاده، إذ ضمه المدرب أليو سيسيه إلى القائمة الدولية في 2017.
، قادمًا من نادي فاتح كاراجومورك التركي .. الأهلي يعزز صفوفه بالدولي "نداو" ،
المصدر : الخليج 365
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