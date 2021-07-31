شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة القصيم: إيقاف مقيم تحرَّش بامرأة وإحالته للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل وهو يتحرّش بامرأة وهي داخل مركبتها، بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.