شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 مواطنين دعوا في مقاطع مصوّرة إلى ممارسة التفحيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة الأمنية المختصة تمكنت من القبض على (10) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط في أحد المواقع بالمنطقة، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.