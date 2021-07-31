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شكرا لقرائتكم تراجع أسعار الذهب في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-31
كما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 127.51 ريال فقط، أي ما يعادل نحو (34 دولارًا) تقريبًا.
تراجع أسعار الذهب في السعودية
عيار 21 يسجل 191 ريالًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 31 يوليو 2021، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًّا.
الذهب عيار 24 و21:
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 218.59 ريال أي ما يعادل (58.29 دولار).
وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 191.26 ريال أي ما يعادل (51 دولارًا) تقريبًا.
الذهب عيار 18:
بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 163.94 ريال، أي ما يعادل (43.72 دولار).
كما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 127.51 ريال فقط، أي ما يعادل نحو (34 دولارًا) تقريبًا.
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