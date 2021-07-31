تراجع أسعار الذهب في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 31 يوليو 2021، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًّا.

الذهب عيار 24 و21:

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 218.59 ريال أي ما يعادل (58.29 دولار).

وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 191.26 ريال أي ما يعادل (51 دولارًا) تقريبًا.

الذهب عيار 18:

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 163.94 ريال، أي ما يعادل (43.72 دولار).

كما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 127.51 ريال فقط، أي ما يعادل نحو (34 دولارًا) تقريبًا.

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