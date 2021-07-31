في قبضة رجال الأمن.. مواطنون يرتدون أقنعة ويخوفون المارة بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الأمن العام عن تفاصيل وملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق بالمملكة.

وأوضح الأمن العام، أنه تم ضبط 4 مواطنين يرتدون أقنعة على وجوههم ويتعمدون تخويف مرتادي الأماكن العامة بالرياض وتصوير ذلك ونشره.

مواطن يتحرش بفتاة:

وفي أبها تم ضبط مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية.

وفي الرياض تم ضبط مقيم يعمل بأحد تطبيقات التوصيل يقوم بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها.

سرقة الكابلات والقواطع:

وفي الرياض أيضًا تم ضبط خمسة مقيمين ارتبكوا عدة جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع الكهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها.

كما تم ضبط أربعة مواطنين في الرياض تورطوا في أربع جرائم تمثلت في السطو على المنازل والمحلات التجارية وسرقة ما تحتويه من أموال ومقتنيات.

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