ضبط مواطن ارتكب جرائم سرقة 5 مركبات وأجهزة تكييف من المنازل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-31

متابعات الخليج 365 - القصيم

تمكنت شرطة منطقة القصيم، اليوم السبت، من القبض على مواطن ارتكب جرائم سرقة (5) مركبات وأجهزة تكييف من المنازل.

استعادة 5 مركبات:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (5) مركبات (تمت استعادتها)، وأجهزة تكييف من منازل بعد تكسير الأبواب.

اتخاذ الإجراءات النظامية:

وأضاف متحدث شرطة منطقة القصيم، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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