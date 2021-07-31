ماجد المهندس ورامي عبدالله يبدعان على مسرح طلال مداح

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

برعاية من الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيم من روتانا، أحيا ماجد المهندس ورامي عبدالله أمسية غنائية مساء أمس بمسرح الراحل طلال المداح بالمفتاحة بمدينة أبها ضمن فعاليات صيفنا على جوك.

إجراءات احترازية:

وحضر الحفل عدد من الجماهير تحت إجراءات احترازية بالتباعد الاجتماعي بين الحضور خلال الأمسية التي استمرت حتى الساعة الثانية فجرًا.

وأبدى الفنان ماجد المهندس والفنان رامي عبدالله سعادتهما بلقاء جماهيرهما بمدينة أبها بعد غياب طويل عن المشاركة خلال العامين الماضيين.

رسالة من رامي عبدالله:

من جهة أخرى أبدى الفنان رامي عبدالله خلال المؤتمر الصحفي شكره الجزيل لمعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ على دعمه للموهوبين من الفنانين الشباب ولإتاحة الفرصة ودعمه لهم للمشاركة وإبداء مواهبهم في جميع الفعاليات والمناسبات التي تقوم عليها هيئة الترفيه.